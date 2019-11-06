Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abbas Boynueğri 41 yaşında

Abbas Boynueğri 41 yaşında

Abbas Boynueğri 41 yaşında

Güblüce Mahallesinden Hatice ve Durmuş Boynueğri ailesinin oğlu, merhum Kasım Gündoğdu’nun damadı, Gül Boynueğri’nin eşi, Caner, Ali ve Ömer Boynueğri kardeşlerin kardeşi Abbas Boynueğri, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Güblüce Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi A101 arkası Eftelya Sitesi C Blok’taki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0543 501 8137 kardeşi Ali


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selim Erdoğan 9 saat önce

Acısını derinden hissettiğim kardeşim Abbas Boynueğri'ye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 8 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali GÖZÜKARA 8 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muharrem Gulbay 8 saat önce

Rabbim merhametiyle yargılansın mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sedat SÖĞÜTLÜ 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur InşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mustafa 6 saat önce

Allah rahmet eylesin, ekmek parasını kazanmak için memleketinden uzakta çalışırken öldüğünden şehit olmuştur inşAllah..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Akif Selçuk İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar