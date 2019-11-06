Güblüce Mahallesinden Hatice ve Durmuş Boynueğri ailesinin oğlu, merhum Kasım Gündoğdu’nun damadı, Gül Boynueğri’nin eşi, Caner, Ali ve Ömer Boynueğri kardeşlerin kardeşi Abbas Boynueğri, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Güblüce Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi A101 arkası Eftelya Sitesi C Blok’taki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0543 501 8137 kardeşi Ali
Abbas Boynueğri 41 yaşında
Abbas Boynueğri 41 yaşında
06 Kasım 2019 Çarşamba 10:37
Güblüce Mahallesinden Hatice ve Durmuş Boynueğri ailesinin oğlu, merhum Kasım Gündoğdu’nun damadı, Gül Boynueğri’nin eşi, Caner, Ali ve Ömer Boynueğri kardeşlerin kardeşi Abbas Boynueğri, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Güblüce Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi A101 arkası Eftelya Sitesi C Blok’taki hanelerinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Rabbim merhametiyle yargılansın mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur InşaAllah
Allah rahmet eylesin, ekmek parasını kazanmak için memleketinden uzakta çalışırken öldüğünden şehit olmuştur inşAllah..
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum
Acısını derinden hissettiğim kardeşim Abbas Boynueğri'ye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.