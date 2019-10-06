Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta üçüncü hafta maçına çıkan Elbistanspor ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 0-0 berabere ayrıldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta üçüncü hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor’un konuğu ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı, Mertcan Bardakçı, Rüştü Muhammed Orcan ve Rahman Alim Sakarya’dan oluşan hakem üçlüsü yönetti. Kırmızı beyazlı ekip sahaya, kalede Ali Karedeniz, Mehmet Akif Alıcı, Mehmet Doğan, Bünyamin Kılınç, Volkan Bekci, Öner Yüzer, Ali Özdiller, Volkan Süer, Mustafa Maden, Hasan Güler ve Muhammed Göksu ilk 11’i ile başladı. Konuk ekip Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise, Abdullah Bilal Toplu, Furkan Coşkun, İlham Gündem, İbrahim Yıldırım, Mehmet Hasan Caylan, Yakup Başkurt, Ümit Kocabaş, Uğur Yılmaz, Yunus Emre Mest, Fırat Man ve Adem Karahan’dan oluşan ilk 11 kişi ile maça başladı.

Karşılaşmanın 90 dakikasında taraftar desteğini de arkasına alan Elbistanspor, aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Elbistansporlu futbolcular, rakip kalede yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. Konuk ekip de geliştirdiği atakları golle sonuçlandıramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Elbistanspor, bu beraberlikle puanını 5’e çıkardı.













