Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları kapsamındaki Yıldız Kız Futsal Turnuvası sona erdi.

Elbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (EMTAL) Spor Salonunda oynanan müsabakalar büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Maçlarda oluşan puan durumu sonunda şampiyonu, genel averaj belirledi.

Turnuvaya giren okul takımları şöyle gerçekleşti:

“Birinci Tepebaşı Selçuklu Orta Okulu, ikinci Özel Yıldız Orta Okulu, üçüncü Esentepe Orta Okulu, dördüncü ise Hacı Bektaş Veli Orta Okulu.”

Dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları; Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Tepebaşı Selçuklu Orta Okul Müdürü Abdurrahim Özer, Tepebaşı Selçuklu Orta Okul Müdür Yardımcısı Yusuf Durna, EMTAL Beden Eğitimi öğretmeni Cem Yiğit tarafından takdim edildi.