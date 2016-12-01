Voleybolda kupalar sahiplerini buldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Turnuvaları sürüyor. Okul Sporları kapsamında organize edilen Yıldız kız ve Erkek Voleybol Turnuvaları tamamlandı.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda oynanan Yıldız Kız Voleybol Final Maçı büyük çekişmelere sahne oldu.

Final maçında, Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu’nu 2-0'dan gelip 3-2 yenen Şehir Er Ali Beyaz Ortaokulu şampiyon oldu. Üçüncülük ve dördüncülük maçında ise; Özel Final Ortaokulunu 3-1 yenen Büyük Yapalak Ortaokulu turnuvanın üçüncüsü oldu.

Yıldız Erkeler grup maçları sonunda ise şampiyonluğu Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu kazandı. İkinci Şehit Er Ali Beyaz Ortaokulu, üçüncü Elbistan Ortaokulu, dördüncü ise Şehir Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu oldu.

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları; Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından verildi.

Turnuva sonunda yapılan açıklamada, maçlara katılan okullara ve emeği geçen tüm herkese teşekkür edildi.



