Voleybol Turnuvası’na 12 takım katılıyor

Elbistan Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, 15 Temmuz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’na 3 ayrı grupta toplam 12 takım katılıyor.

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından, Türk halkının göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması, kurumlar arası dayanışmanın daha da artırılması amacıyla düzenlenen turnuva, 22 Aralık 2016 tarihinde oynanacak maçlar ile start alacak.

Elbistan’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenen turnuvanın maçları, Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak. İlçe genelindeki kurumların sosyal aktivitelerini artırmak, voleybol sporunu sevdirmek, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaşmak, kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamayı amaçlayan voleybol turnuvası, 6 Ocak 2017 tarihinde oynanacak final maçı ile sona erecek.

12 takımın iştirak ettiği voleybol turnuvası nedeniyle Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde kura çekimi yapıldı. Yapılan kuranın ardından takımlar birbirleri ile eşleştirilirken, lig usulü ile oynanacak karşılaşmaların sonunda kupayı kaldıran takım belli olacak.

Turnuvaya; Ali Tekinsoy Ortaokulu, Osmangazi Ortaokulu, Cezaevi, Taşburun Ortaokulu, Özel Final Ortaokulu, Kümbet Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi, Büyükyapalak Ortaokulu, Tepebaşı İlkokulu, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Esentepe Ortaokulu takımları katılıyor.



