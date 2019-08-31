Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi, Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlendi. Fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez ile TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi'nin yanı sıra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, fikstür çekimi öncesi yaptığı konuşmada, "Öncelikle TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın adına bütün takımlara başarılar diliyorum. Dostluğun, kardeşliğin ön planda olduğu, hakedenin kazandığı bir lig olmasını temenni ediyorum. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig bizim amatör liglerimizin amiral gemisi. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine oynattığımız bir lig. 80 ilde oynanması, Türkiye'yi kucaklaması açısından çok değerli ve TFF tarafından da çok önemsenen bir lig. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 Sezonu'nun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

152 takımın katılımıyla, 11 grupta oynanacak BAL'da, müsabakalar 21-22 Eylül tarihinde başlayacak. Temsilcimiz Elbistan Spor ise, 14 takımın yer aldığı 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Elbistan Spor’un rakipleri ise, Gaziantep Ankas Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Kilis Belediyespor, Sürsürü Spor, Kahta 02 Spor, Pütürge Belediyespor, Nizip Spor, 1920 Maraş Spor, Siverek Belediyespor, Gaziantep Spor, Fırat Üniversitesi Spor, Adıyaman 1954 Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor’dan oluşuyor.











