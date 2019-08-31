banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi yapıldı. 14 takımın yer aldığı 2. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Elbistan Spor, ilk maçını Gaziantep Ankas Spor’la evinde oynayacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi yapıldı
banner145

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi, Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlendi. Fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez ile TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi'nin yanı sıra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kulüp temsilcileri katıldı.

 TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, fikstür çekimi öncesi yaptığı konuşmada, "Öncelikle TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın adına bütün takımlara başarılar diliyorum.  Dostluğun, kardeşliğin ön planda olduğu, hakedenin kazandığı bir lig olmasını temenni ediyorum. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig bizim amatör liglerimizin amiral gemisi. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine oynattığımız bir lig. 80 ilde oynanması, Türkiye'yi kucaklaması açısından çok değerli ve TFF tarafından da çok önemsenen bir lig. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 Sezonu'nun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 152 takımın katılımıyla, 11 grupta oynanacak BAL'da, müsabakalar 21-22 Eylül tarihinde başlayacak. Temsilcimiz Elbistan Spor ise, 14 takımın yer aldığı 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Elbistan Spor’un rakipleri ise, Gaziantep Ankas Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Kilis Belediyespor, Sürsürü Spor, Kahta 02 Spor, Pütürge Belediyespor, Nizip Spor, 1920 Maraş Spor, Siverek Belediyespor, Gaziantep Spor, Fırat Üniversitesi Spor, Adıyaman 1954 Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor’dan oluşuyor.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116