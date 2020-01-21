PTT Spor’u 3-1 yenen filenin sultanları moral buldu

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, uzunca bir sürenin ardından ilk kez kendi seyircisi karşısında oynadığı maçta PTT Spor’u 3-1 mağlup etmeyi bildi. Memur-Site Spor Salonu’ndaki maçı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanspor Futbol Takımı oyuncuları ve çok sayıda taraftar izledi. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamayan filenin sultanları, ilk seti 23-25 kaybetti. İkinci sete daha konsantre olarak başlayan filenin sultanları, Gökçe’nin etkili servisleri ile skoru 10-2’ye kadar getirdi. Konuk ekip setin ortalarına doğru skorda dengeyi kurmaya çalışsa da Elbistansporlu voleybolcular, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-18 önde tamamladı. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren filenin sultanları, bu seti de aynı skorla kazanarak skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın son seti ise büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip, setin son bölümlerine kadar üstünlüğünü korusa da, filenin sultanları seti bırakmadı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, geriden geldiği seti 25-23 kazanarak skoru 3-1’e taşıdı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 14 hafta sonunda puanını 15’e çıkararak 10.sırada yer aldı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, maç sonucunda galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.

Kulüp Başkanı Yusuf Şahin, takımın bu galibiyete çok ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bu galibiyet bizim için büyük moral kaynağı oldu. İnşallah bu performansımızı önümüzdeki maçlara yansıtırsak daha iyi sonuçlar elde edebileceğimize inancımız tam. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Maç boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.



