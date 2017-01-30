Okçular, Kış Turnuvası’nda yarıştı

Elbistan Kaymakamlığı’nın himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’na 5 kulüpten 60 sporcu katıldı.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Elbistan Alplik ve Okçuluk Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya; Osmaniye, Elazığ ve Malatya’dan sporcular katıldı. 5 kategoride düzenlenen turnuva, centilmenlik çerçevesinde keyifli mücadelelere sahne oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer tarafından verildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda dereceler şu şekilde gerçekleşti:

Çayan Bala 12 Yaş Altı:

1. Memetcan Yıldırım (Elaziz Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

2. Ahmet Efe Emre (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

3. Ecrin Kargın (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

4. Ceyda Bölükbaşı (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

Ediz Bala 16 Yaş Altı

1. Yunus Kürüm (Elaziz Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

2. Eylül Kuyumcu (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

3.Tuana Kargın (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

4.Azra Soysal (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

Büyük Bayanlar

1. Selma Soysal (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

2. Meral Erenler (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

3. Nükhet Kargın (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

4. Mine Kozanoğlu (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

Büyük Erkekler

1.Ahmet Turan Günen (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

2. Melih Özdemir (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

3. Kemal Soysal (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

4. Hakan Kargın (Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü)

Ediz Koca Oktarlar 50 Yaş Üstü

1. Ziya Güngör Erenli (Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

2. Prof. Dr. Mehmet Eroğlu (Elaziz Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)

3. Hikmet Doğan (Elaziz Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü)



