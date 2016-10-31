Öğrenciler, ‘Cumhuriyet Kupası’ için yarıştı

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen masa tenisi, badminton ve atletizm turnuvası tamamlandı.

Cumhuriyet’in 93. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapıldı. 6 kategoride 75 sporcunun katıldığı turnuva sonucunda, dereceler şöyle gerçekleşti.

Küçük Kızlar: 1.Döndü Nur Polat, 2.Gizem Kayabaşı, 3.Elif Köker. Küçük Erkek: 1.M.Emin Marangoz,

2.Abdulkadir Serttaş, 3.Hamit Savran. Yıldız Kızlar: 1.Sıla Eker, 2.Fadime Ceran, 3.Melisa Yıldırım. Yıldız Erkekler: 1.Giray Alagöz, 2.Kaan Özen, 3.Y.Emre Özcan. Genç Erkekler: 1.Berkant Tunç, 2.Çağatay Sönmez, 3.Ali Can Sakarca.

Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası ise yine Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. Turnuvaya, 80 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcuların isimleri şunlar:

Genç Kızlar: 1.Rümeysa Çıtak, 2.Rabia Küsmüş, 3.Hilal Ünal. Yıldız Kızlar: 1.Büşra Demir, 2.İrem Yıldırım, 3.Esra Aslan. Genç Erkekler: 1.Mehmet Kılınç, 2.Sırrı Sayın, 3.Muhammed Göçer. Yıldız Erkekler: 1.Sefa Doğan, 2.Mehmet Mıhcı, 3.A.Can Güçlü.

Cumhuriyet Kupası Atletizm Müsabakaları ise Elbistan Çim Sahada yapıldı. Düzenlenen müsabakalar 400-800-1500-3000 metrede, ‘Küçük Kız’, ‘Küçük Erkek’, ‘Yıldız Kız’, ‘Yıldız Erkek’, ‘Genç Kız’ ve ‘Genç Erkek’ olmak üzere toplam 6 kategoride yapıldı. Toplam 120 sporcunun katıldığı müsabakalar, renkli ve çekişmeli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yarışlarda dereceye giren sporcuların isimleri şunlar:

Küçük Kızlar 400 Metre: 1.Zehra Uçar, 2.Sudenaz Temiz, 3.Edanur Ceren. Küçük Erkekler 400 Metre: 1.Burak Gedikli, 2.Engin Kılıçdoğan, 3.Lokman Gül. Yıldız Kızlar 800 Metre: 1.Zeynep Dil, 2.Selver Batmaz. Yıldız Erkekler 1500 Metre: 1.Hüseyin Kamacı, 2.Mert Kılıçdoğan, 3.Emre Keçe. Genç Kızlar 1500 Metre: 1.Rabia Geçici. Genç Erkeler 3000 Metre: 1.Bünyamin Çıplak, 2.Batuhan Ceylan, 3.Gazi Özcan.

Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Esentepe Ortaokulu Müdür Yardımcıları Mahmut Yıldırım ve Ramazan Mengeç tarafından verildi.



