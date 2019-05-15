Nergele ve Gözpınar futbol takımları sınırda dostluk maçı yapacak

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar ve Nergele Mahalleleri’nde yaşarken Fransa ve İsviçre’ye göç edenler, gittikleri ülkelerde birlik ve beraberliklerini sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla futbol takımı kurdu. Fransa’da Nergele/Gözpınar Spor ile İsviçre’de ise Güleler Ovası Spor (Male Gulan) kuruldu. Güleler Ovası Spor’un (Male Gulan) çalıştırıcılığını Dursun ve Bilal Kul yaparken Nergele Gözpınar Spor’u da Fedakar Kul maçlara hazırlıyor. Tamamı Ekinözülülerden oluşan futbol takımları, 19 Mayıs 2019’da İsviçre ile Fransa sınırındaki Rue de Michelfelden’de karşı karşıya gelecek.

Kazananın ya da kaybedenin olmayacağı karşılaşmayı, çok sayıda gurbetçinin izlemesi bekleniyor.