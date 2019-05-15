banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nergele ve Gözpınar futbol takımları sınırda dostluk maçı yapacak

Gözpınar ve Nergele Mahalleleri’nden Fransa ve İsviçre’ye göç edenlerin oluşturduğu iki ayrı futbol takımı, sınırda dostluk maçı için sahaya çıkacak.

Nergele ve Gözpınar futbol takımları sınırda dostluk maçı yapacak

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar ve Nergele Mahalleleri’nde yaşarken Fransa ve İsviçre’ye göç edenler, gittikleri ülkelerde birlik ve beraberliklerini sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla futbol takımı kurdu. Fransa’da Nergele/Gözpınar Spor ile İsviçre’de ise Güleler Ovası Spor (Male Gulan) kuruldu. Güleler Ovası Spor’un (Male Gulan) çalıştırıcılığını Dursun ve Bilal Kul yaparken Nergele Gözpınar Spor’u da Fedakar Kul maçlara hazırlıyor. Tamamı Ekinözülülerden oluşan futbol takımları, 19 Mayıs 2019’da İsviçre ile Fransa sınırındaki Rue de Michelfelden’de karşı karşıya gelecek.

Kazananın ya da kaybedenin olmayacağı karşılaşmayı, çok sayıda gurbetçinin izlemesi bekleniyor.

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mevlüt ÇANAK 6 gün önce

19 Mayıs'ın 100.yılında Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuna uygun bu Müsabakayı düzenleyen ve katılan bütün Gurbetçi kardeşlerimize Şahsım adına teşekkür ederim!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 6 gün önce

Dostluk kazansın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 5 gün önce

Her iki takıma basardılar diliyorim

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119