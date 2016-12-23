Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Elbistan Kaymakamlığı’nın himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün organize ettiği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan ilk karşılaşmalar ile başladı.
15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, kurumlar arasındaki iletişimin artırılması, aynı zamanda sportif faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen turnuva, Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen açılışla başladı.
Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin çıplak’ın katıldığı açılışın ardından, ilk maçlar yapıldı.
12 takımın katıldığı turnuvaya seyircilerde yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalar zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne olurken, turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.
Gruplardaki oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu:
Ali Tekinsoy Ortaokulu: 2-Tasburun Ortaokulu: 0, K.Elbistan Osman Gazi Ortaokulu: 0-Cezaevi: 2.
Kurumlar arası diyorsunuz 3 okul var turnuvada. Kurumlar demek ne olur acaba. Yoksa
Milli Eğitim,Sağlık,Tarım,Müftülük,Belediye vs vs böyle olması lazım değil mi ki. . .