Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kupalar sahibini buldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları kapsamında Genç Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi.

Bu haber kez okundu.

Kupalar sahibini buldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları kapsamında Genç Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi.

Elbistan Sentetik Çim Sahada oynanan müsabakalar sonunda; birinciliği Yavuz Selim MTAL, ikinciliği İMKB GMK ÇPL, üçüncülüğü ise Akşemsettin MTAL kazandı.

Dereceye giren takımların ödüllerini; Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Elbistan Açık Spor Tesisleri Tesis Amiri Yusuf Güler takdim etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29