Kupalar sahibini buldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları kapsamında Genç Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi.
Elbistan Sentetik Çim Sahada oynanan müsabakalar sonunda; birinciliği Yavuz Selim MTAL, ikinciliği İMKB GMK ÇPL, üçüncülüğü ise Akşemsettin MTAL kazandı.
Dereceye giren takımların ödüllerini; Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Elbistan Açık Spor Tesisleri Tesis Amiri Yusuf Güler takdim etti.