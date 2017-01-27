Koçak: Elbistanspor’a çifte standart uygulanıyor

Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kahramanmaraş Şubesi tarafından Elbistanspor’a verilen cezaların çok ağır olduğunu belirterek, Elbistan’a ve Elbistanspor camiasına çifte standart uygulandığını iddia etti.

15 Ocak 2017 günü Elbistan’da oynanan Pazarcıkspor maçı ve 22 Ocak 2017 tarihinde Büyüksırspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından yaşanan olaylar ve devamında gelen cezaların ön yargının ürünü olduğunu dile getiren Kocak, Elbistanspor’un kaderiyle oynandığını söyledi.

Yaşanan olaylar nedeniyle TFFHGD’nin Elbistansporlu 2 oyuncuya 15’er maç ceza verdiğini, Büyüksırspor maçıyla ilgili olarak ta Elbistanspor’un hükmen mağlup sayıldığını anlatan Koçak, şu açıklamayı yaptı:

“22 Ocak 2017 tarihinde Kahramanmaraş'ta oynanan Büyüksırspor-Elbistanspor maçı 45. dakikada Elbistanspor'un 2-0 üstünlüğü ile devam ederken, Hakem Yunus Yıldız'ın vermiş olduğu haksız bir karar neticesinde Elbistansporlu futbolcumuza sarı kart, ardından ‘topun önünde neden duruyorsun’ gibi basit bir bahane ile ikinci sarı kart neticesinde kırmızı kart göstererek oyundan atmıştır. Haksız yere gördüğü kırmızı kart neticesinde hakemle oyuncumuz arasında küçük çaplı bir gerginlik sonucu hakem ilk yarıyı bitirip soyunma odasını dönmüş, hemen akabinde seyircisiz bir sahada ‘can güvenliğim’ yok diyerek maçı iptal etmiş, sahaya çıkmayarak maçı katletmiştir.

Hakem Yunus Yıldız tek bir futbolcu ile girdiği polemiği bütün Elbistanspor ve Elbistan halkına mal etmiştir. Bu sezon başından bu güne zorluklara ve baskılara ve hakemlere rağmen canla başla çalışıp, gecesini gündüzüne katarak mücadele ederek taktire şayan, menfaatsiz emek veren takım arkadaşlarımızın, gençlerimizin emeklerini hiçe sayarak bir takımın geleceği ve kaderi ile oynanmıştır.

Büyüksırspor deplasmanında soyunma odasına giden yönetimimiz, hakem Yunus Yıldız'ı maça çıkması ikna etmek istemiş, Elbistanspor’un BAL Ligine (Bölgesel Amatör Lig) çıkma olasılığının yüksek olduğunu dile getirmişlerdir. Fakat hakem Yunus Yıldız'dan alınan cevap, ‘Elbistanspor BAL'ı ancak kavanozda görür’ olmuştur. Sizce bu art niyetli yaklaşım ile futbol ne kadar bağdaştırılabilir? Bu kasıt değil de nedir?

Dışarıdan basit bir kart olayı gibi görünen olayın iç yüzüne gelince; 15 Ocak 2017 tarihinde Elbistanspor-Pazarçıkspor maçından sonra çıkan olaylarda provokatör bir kaç taraftarın maçın hakemi Adem Şahan'ı tartaklaması ile başlamıştır. Sinirlenen Hakem Adem Şahan, takım yöneticilerimize kendisinin, ‘TFFHGD Kahramanmaraş Şube Yönetimi Başkan Vekili’ olduğunu, bu olayların burada kapanmayacağı söylemesinin üzerinden bir hafta geçmeden, deplasmana gittiğimiz ilk maçta hakemin gazabına uğramamız tesadüf değildir.”

Elbistanspor’a sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Koçak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Her hafta sahada büyük bir haksızlık yapılıyor. İnsan bir görmez, iki görmez. Yazıktır, koskoca camianın, Elbistan'ın çalınan emeği, kul hakkı var. Hakemin gösterdiği adaletsiz yönetim sonucu, Elbistanspor'un hakkı gasp ediliyor. Elbistanspor hakkını ararken, ağır cezalara maruz kalıyor. Bu çok büyük bir yanlış ve vebaldir. Bu resmen çifte standart bir uygulamadır. TFF Kahramanmaraş İl Futbol Disiplin Kurulunun verdiği karar, yalan yanlış, asılsız iftiralar ile gerçeği yansıtmamaktadır. Bir ligin, müsabakanın skorunu tamamen oyuncular belirler ama Elbistanspor müsabakalarında hem skoru, hem oyunu hakemler belirliyor. Bunlar iddia değil, gerçeğin ta kendisidir.

22 Ocak 2017 tarihinde Kahramanmaraş deplasmanında oynan Büyüksırspor-Elbistanspor maçında çıkan olaylardan dolayı Elbistanspor kulübümüzden federasyon tarafından savunma istenmiştir, doğrudur. Kulübümüz olayın en ince detayına kadar yazıp savunmasını federasyona teslim etmiştir. Hakemin maçı katlettiğini savunmasında dile getirmiştir. Sonuç beklendiği gibi hiçte bizleri şaşırtmamıştır. Kulübümüz savunma verdiği halde, vermediği bahane edilerek, oy birliği ile Elbistanspor 3-0 mağlup edilmiştir.

15 Ocak 2017 Elbistanspor-Pazarcıkspor maçı olaylarından dolayı federasyonun savunmasını istediği Mehmet Yılmaz, gerekli savunmayı hazırlayıp federasyona kulüp aracılığı ile yollamıştır. Fakat yine savunmanın yapılmadığını federasyon basına açıklanmıştır. Federasyonun Kulübümüzü sahada güvenlik tedbiri almamakla suçladığı karşılaşmada 25-30 civarı Emniyet personelimiz görev yapmıştır, kayıtlarda mevcuttur. Elbistanspor kulübüne önümüzdeki haftalarda farklı bir hayali senaryo yazılarak saha kapatma cezası verecekler. Bunu bütün Elbistan halkı görecek, sonuç olarak ‘Biz Elbistanspor kulübünü uyarmıştık’ diyerek basına açıklama yapacaklar. Buradan bütün halkımızı, Elbistan üstüne oynanan oyunu görmeye davet ediyoruz.”

Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, son olarak, “Maraş ASKF’ye buradan sesleniyoruz; kuzey ilçe yargısını hakemler üzerimizden neden kaldırmıyor, neden bir Elbistan'ın, Afşin'in takımlarının önüne bu kadar engel konuyor? Bu kadar baskı yapılarak, haksız hakem kararları ile bezdirilmeye çalışılıyor? Saha içerisinde futbolcular, tribünde taraftarlar tahrik edilerek kışkırtılıyor. TFFHGD Kahramanmaraş Şubesi'nin kuzey ilçelerinin üstündeki ön yargısını kınıyoruz, maçları adil ve dürüst yönetmeye davet ediyoruz. Siyasi büyüklerimizden bu haksızlığa dur demesini bekliyoruz. Elbistan üstüne kurulmuş tezgâhın sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmasını, şehrin gençlerinin kaderinin üç-beş kişinin şahsi hesaplarına alet edilmemesini, 140 bin nüfuslu bir ilçenin futbol takımının emeğini bu insanların eline bırakılmasını istemiyoruz. Spor rekabete dayalı yarışma, aynı zamanda kişisel eğlencedir ve mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel veya zihinsel aktivitedir. İyi olanın kazandığı bir oyundur. Temennimiz ve dileğimiz; maçların Fair Play içinde oynanmasıdır” diyerek, açıklamasını tamamladı.



