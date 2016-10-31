Kılıç: Bu zor gününde kulübümüze sahip çıktık

Elbistanspor Kulüp Başkanı İhsan Kılıç, “Bizler Elbistan ve Elbistanspor sevdalıları olarak kulübümüzün bu zor gününde yanında olmayı kendimize vazife bildik” diye konuştu.

Selçuklu Sofrası, Elbistanspor yönetimi ve teknik heyeti ile futbolcularını ağırladı. Yemek programının ardından bir konuşma yapan Elbistanspor Kulüp Başkanı İhsan Kılıç, takımı sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı.

Elbistanspor Başkanı İhsan Kılıç, “Bizler Elbistan ve Elbistanspor sevdalıları olarak kulübümüzün bu zor gününde yanında olmayı kendimize vazife bildik. Bilindiği gibi takımımız geçtiğimiz yıl mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligden bir alt lig olan Süper Amatöre düşmüştür. Yeni sezonda mücadele edeceği lige katılmasına az bir süre kala, eski başkanımızın istifası sonrası göreve gelerek, takımımızın lige katılması için gerekli işlemleri tamamladık. Öz yurdunda garip öz yurdunda parya olan takımımız için yine şehrimizin güzide gençleri, bu toprağın bağrından çıkan evlatları sahip çıkarak ‘Elbistanspor için terimizin son damlasına kadar mücadeleye varız’ dediler ve ‘hiç bir beklenti içerisine girmeden bu takımın oyuncusu olarak mücadele edeceğiz’ dediler. Hiç bir desteği bulunmayan takımımız için teknik heyet noktasında da yine şehrimizin evlatları sahipsiz bırakmamış ve Turabi Yıldız, Abdullah Yüce, Cuma Köse bu vazifeyi üstlenerek takımı yüklenmişlerdir. Yaklaşık olarak 20 gündür idman yapan takımımız oyuncu ve teknik heyet kadrosu, akşama kadar günlük mesailerini yapıp saat 20.00’da da Elbistanspor için idman yaparak, deyim yerinde ise dişlerini tırnaklarına takmışlardır. Burada sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son olarak bizlere bugün sofrasını açıp, bir kaşık fazla koyan Selçuklu Sofrası işletmesine de teşekkür ederim” dedi.

Elbistanspor Teknik Direktörü Turabi Yıldız ise, “Bizler Elbistan’ın toprağından yetişip bu işten zamanında ekmek yemiş insanlar olarak, 1981 yılında kurulan kulübümüze kilit vurulmaması için elimizden geleni sonuna kadar yapmak için daima hazırız. Üç hafta kadar önce yönetim değişikliği ile beraber zor günler geçiren kulübümüzün kapısını çalarak bizlerde vazifeye hazır olduğumuzu ilettik ve yönetim kurulumuz da memnuniyetini dile getirerek çalışmalara başladık. 20 gündür idman yapan takımımız oyuncuları gündüz ekmek parası peşinde koşup akşamları ise aşık oldukları renkler uğruna ter dökmektedirler. Buradan tüm Elbistan ve Elbistanspor sevdalılarına seslenerek bu takımın bu şehrin bir parçası olduğunu unutmamaları gerektiği, bizlerin elinden tutmalarını istediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Takım Kaptanı Mahmut Aydın da, Elbistanspor’un eski ihtişamlı günlerini hatırlatarak, “Oruçoğlu Stadının çamurlu günlerinde başarıdan başarıya koşan bu efsane takım için bizler, ter akıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu takım sahipsiz kalmayacaktır. Bizler sevdamız olan Elbistanspor için her türlü maddi manevi fedakârlığı göstermeye hazırız. Bugün burada 16-17 yaşında olan arkadaşlarımız var. Ayağında futbol ayakkabısı olmayan arkadaşlarımız var. Her ne olursa olsun bizler bu takımı layık olduğu yere getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.



