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Kılıç: Bu zor gününde kulübümüze sahip çıktık

Elbistanspor Kulüp Başkanı İhsan Kılıç, “Bizler Elbistan ve Elbistanspor sevdalıları olarak kulübümüzün bu zor gününde yanında olmayı kendimize vazife bildik” diye konuştu.

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Kılıç: Bu zor gününde kulübümüze sahip çıktık

            Elbistanspor Kulüp Başkanı İhsan Kılıç, “Bizler Elbistan ve Elbistanspor sevdalıları olarak kulübümüzün bu zor gününde yanında olmayı kendimize vazife bildik” diye konuştu.

            Selçuklu Sofrası, Elbistanspor yönetimi ve teknik heyeti ile futbolcularını ağırladı. Yemek programının ardından bir konuşma yapan Elbistanspor Kulüp Başkanı İhsan Kılıç, takımı sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı.

Elbistanspor Başkanı İhsan Kılıç, “Bizler Elbistan ve Elbistanspor sevdalıları olarak kulübümüzün bu zor gününde yanında olmayı kendimize vazife bildik. Bilindiği gibi takımımız geçtiğimiz yıl mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligden bir alt lig olan Süper Amatöre düşmüştür. Yeni sezonda mücadele edeceği lige katılmasına az bir süre kala, eski başkanımızın istifası sonrası göreve gelerek, takımımızın lige katılması için gerekli işlemleri tamamladık. Öz yurdunda garip öz yurdunda parya olan takımımız için yine şehrimizin güzide gençleri, bu toprağın bağrından çıkan evlatları sahip çıkarak ‘Elbistanspor için terimizin son damlasına kadar mücadeleye varız’ dediler ve ‘hiç bir beklenti içerisine girmeden bu takımın oyuncusu olarak mücadele edeceğiz’ dediler. Hiç bir desteği bulunmayan takımımız için teknik heyet noktasında da yine şehrimizin evlatları sahipsiz bırakmamış ve Turabi Yıldız, Abdullah Yüce, Cuma Köse bu vazifeyi üstlenerek takımı yüklenmişlerdir. Yaklaşık olarak 20 gündür idman yapan takımımız oyuncu ve teknik heyet kadrosu, akşama kadar günlük mesailerini yapıp saat 20.00’da da Elbistanspor için idman yaparak, deyim yerinde ise dişlerini tırnaklarına takmışlardır. Burada sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son olarak bizlere bugün sofrasını açıp, bir kaşık fazla koyan Selçuklu Sofrası işletmesine de teşekkür ederim” dedi.

Elbistanspor Teknik Direktörü Turabi Yıldız ise, “Bizler Elbistan’ın toprağından yetişip bu işten zamanında ekmek yemiş insanlar olarak, 1981 yılında kurulan kulübümüze kilit vurulmaması için elimizden geleni sonuna kadar yapmak için daima hazırız. Üç hafta kadar önce yönetim değişikliği ile beraber zor günler geçiren kulübümüzün kapısını çalarak bizlerde vazifeye hazır olduğumuzu ilettik ve yönetim kurulumuz da memnuniyetini dile getirerek çalışmalara başladık. 20 gündür idman yapan takımımız oyuncuları gündüz ekmek parası peşinde koşup akşamları ise aşık oldukları renkler uğruna ter dökmektedirler. Buradan tüm Elbistan ve Elbistanspor sevdalılarına seslenerek bu takımın bu şehrin bir parçası olduğunu unutmamaları gerektiği, bizlerin elinden tutmalarını istediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Takım Kaptanı Mahmut Aydın da, Elbistanspor’un eski ihtişamlı günlerini hatırlatarak, “Oruçoğlu Stadının çamurlu günlerinde başarıdan başarıya koşan bu efsane takım için bizler, ter akıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu takım sahipsiz kalmayacaktır. Bizler sevdamız olan Elbistanspor için her türlü maddi manevi fedakârlığı göstermeye hazırız. Bugün burada 16-17 yaşında olan arkadaşlarımız var. Ayağında futbol ayakkabısı olmayan arkadaşlarımız var. Her ne olursa olsun bizler bu takımı layık olduğu yere getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu. 

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ferhat 2 ay önce

bu takımda abdullah yüce varsa işlem tamam demektir.yolunuz açık olsun arkadaşlar..saygılarımla

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hüseyin ölker 2 ay önce

sizler adamın dibisiniz inş çıktıgınız bu yolda başarılı olurusunz arkadaşlar

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Elbistanlı 2 ay önce

Inaniyorum ki takima biraz destek verildigi zaman yine saha kalkacaktir.A.Yuce, T.Yildiz ve futbolcular elinden geleni yapacaktır ve yonetimden gelen destek ile bu isi basaracaklardir.

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Mustafa ÇİVİ/Ekinözü Nüfus Müdürü 2 ay önce

Elbistanspor geçen yıl amatöre düştüğünde Elbistansporu bundan sonraki zamanlarda çok zor günlerin beklediğini maraş amatör maçlarına bile gidemeyeceğini düşünerek içimizden çok karamsar bir tablo çizmiştik.Aslında tam dediğimiz gibi oluyor derken ki kapısına kilit vurmaya ramak kalmışken Elbistanın çok zengin olmayan ancak yüreği ve gönlü zengin yiğit evlatları çıktı Elbistansporu düştüğü yerden kaldırdı.Ben başta kulüp başkanı Av.İhsan KILIÇ olmak üzere emek veren herkese teşekkür eder,başarılar dilerim.Bizler iyi günde,kötü günde amatörde olur,süper ligde olur hep Elbistansporun yanındayız.

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resul 2 ay önce

özellikle takımımızın yanında bırakan ve bizleri hiç bırakmayan fatih(fites) beye çok teşekkür ederim. tabi megan mustafayı da unutmamak lazım :)

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ElbistanSpor Sevdalısı 2 ay önce

Abdullah abinin bu takımda olmasına çok sevindim.Bildiğim kadarıyla Elbistanın en kariyerli topçusu olarak Elbistanspor a çok şey katacağına cani gönülden inanıyorum.Yeni oluşum içindeki bu takıma destek verildiği sürece başarılar ardı sıra gelecektir.

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Sahipsiz memleket 2 ay önce

Bu Takımı kümeye düşüren kim

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Okan can 2 ay önce

Herşeye rağmen kutlamak takdir etmek lazım taşın altına elini bedenini koyan insanları ancak bu işler birkaç tane insanın vatan millet sakarya duygusuyla olmuyor topyekün birlik beraberlik yardımlaşma ve dayanışma gerektırıyor mutlaka kalıcı gelir kaynaklarının oluşturulması gerekiyor bu kaynaklarında verimli kullanılması çok önemli inşAllah başarılı olurlar

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