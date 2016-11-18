Kaymakam Akkoyun: İnsana yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “İnsana yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Onun için bütün ülkeler gençlere hem spor, hem de sosyal anlamda yatırımlar yapmaktadır. Biz ülke olarak genç nüfusumuzun fazla olması nedeniyle zengin bir ülkeyiz” dedi.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Etkinliği, düzenlenen program ile başladı.

Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, geçtiğimiz yıl lisanslı olarak spor yapan öğrenci sayısının 4 bin 500 olduğunu ifade ederek, bu yıl bu sayının 10 bine ulaşacağını kaydetti.

Kaymakam Akkoyun, yaptığı konuşmada, “Okul spor müsabakaları ile sporun hoşgörü, kardeşlik, kurallara uyma ve sonuna kadar uygulama, belirlenen hedeflere ulaşma ve bunların yanında sağlıklı bir vücuda kavuşma ile ülkemizdeki sporun altyapısını oluşturması hedeflenmektedir. İlçemizin çok ciddi potansiyeli ve kapasitesi bulunmaktadır. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 9 branşta yapılan okul sporlarında 2 bin 500 öğrenci lisanslı sporcu olarak yarışmış ve ayrıca geleneksel çocuk oyunları ve diğer organizeler ile 2 bin öğrenciye sporcu kartı çıkarılarak toplam 4 bin 500 öğrencinin spor yapması sağlanmıştır. Yine pilot olarak seçilen 10 okulumuzda spor kulüpleri oluşturulmuştur. Bu eğitim öğretim yılında da toplam 16 branşta müsabakalarda yarışılacak, gerekse çocuk oyunları, fiziksel etkinlikler ve diğer spor dallarında toplam 10 bin öğrenciye lisanslı spor yapmaları sağlanmış olacaktır” dedi.

İnsana yapılan yatırımın önemine değinen Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsana yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Onun için bütün ülkeler gençlere hem spor, hem de sosyal anlamda yatırımlar yapmaktadır. Biz ülke olarak genç nüfusumuzun fazla olması nedeniyle zengin bir ülkeyiz. Çünkü gençlerimiz bu ülkeyi uluslararası alanda birçok branşta hak ettiği yere getireceğine inanıyoruz. Onun için gençlerimizin hem iyi eğitim almalarını istiyoruz, hem de sportif faaliyetlerde başarılı olmalarını istiyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz spor yatırımlarına ve tesisleşmeye son yıllarda önem vermektedir. İlçemizde de sportif yatırımlar ile sporun en üst seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Elbistan’da özellikle son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve malzeme yatırımları öve destekler ile inanıyoruz gençlerimiz daha modern ortamlarda spor yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu anlamda tesisleşme ve yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devletimiz, hükümetimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da bu anlamda büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu organizasyon uzun soluklu organizasyonlardır. Görev alacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmanın ardından, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu. Ardından, okul sporları etkinliklerine katılan okulların yöneticilerine katılım belgeleri takdim edildi. Son olarak ise, kız ve erkek voleybol müsabakalarında dereceye giren takımların madalyaları ve kupaları verildi.