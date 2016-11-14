Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahramanmaraşspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 0

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kocaeli Birlikspor’u 2-0 mağlup etti.

Bu haber kez okundu.

Kahramanmaraşspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 0
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kocaeli Birlikspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Utku Tunavelioğlu xx, Vural Gül xx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Evren xx, Yusuf xx, Uğur xx (Hayrettin dk. 84 ?), Devrim xxx (Kayhan dk. 80 ?), Feyyaz xx, Hakan xx, Kazım xx, Yakup xx (Aykut dk. 89?), Aytürk xx, Eser xx
Kocaeli Birlikspor: Fatih xx, Turgay xx, Ali xx, Mehmet xx (Aydın dk. 72 xx) Umut xx, Onur xx, Mutlu xx (Raif dk. 80 x) Erdi xx, Emre Öztürk xx (Uğur Işıkal dk. 57 xx) Burak xx, Uğur Daşdemir xx
Goller: Devrim (dk. 59 ve 68) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Yusuf (Kahramanmaraşspor) Ali, Onur, Uğur Işıkal (Kocaeli Birlikspor) (İHA)
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ELBİSTANLI 1 ay önce

BİZENE MARAŞTAN YAV

Cevapla
Beğenmedim! (4)

banner27

banner29