Kahramanmaraşspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 0

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kocaeli Birlikspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Utku Tunavelioğlu xx, Vural Gül xx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Evren xx, Yusuf xx, Uğur xx (Hayrettin dk. 84 ?), Devrim xxx (Kayhan dk. 80 ?), Feyyaz xx, Hakan xx, Kazım xx, Yakup xx (Aykut dk. 89?), Aytürk xx, Eser xx
Kocaeli Birlikspor: Fatih xx, Turgay xx, Ali xx, Mehmet xx (Aydın dk. 72 xx) Umut xx, Onur xx, Mutlu xx (Raif dk. 80 x) Erdi xx, Emre Öztürk xx (Uğur Işıkal dk. 57 xx) Burak xx, Uğur Daşdemir xx
Goller: Devrim (dk. 59 ve 68) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Yusuf (Kahramanmaraşspor) Ali, Onur, Uğur Işıkal (Kocaeli Birlikspor) (İHA)
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Utku Tunavelioğlu xx, Vural Gül xx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Evren xx, Yusuf xx, Uğur xx (Hayrettin dk. 84 ?), Devrim xxx (Kayhan dk. 80 ?), Feyyaz xx, Hakan xx, Kazım xx, Yakup xx (Aykut dk. 89?), Aytürk xx, Eser xx
Kocaeli Birlikspor: Fatih xx, Turgay xx, Ali xx, Mehmet xx (Aydın dk. 72 xx) Umut xx, Onur xx, Mutlu xx (Raif dk. 80 x) Erdi xx, Emre Öztürk xx (Uğur Işıkal dk. 57 xx) Burak xx, Uğur Daşdemir xx
Goller: Devrim (dk. 59 ve 68) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Yusuf (Kahramanmaraşspor) Ali, Onur, Uğur Işıkal (Kocaeli Birlikspor) (İHA)
BİZENE MARAŞTAN YAV