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Hatun Eşe Gül 52 yaşında

Hatun Eşe Gül 52 yaşında

Hatun Eşe Gül 52 yaşında

Alemdar Mahallesi’nden Sultan ve Ali Kılıç ailesinin kızı, Cevdet Gül’ün eşi, Sefa, Hüseyin, Sultan ve Halime kardeşlerin annesi, merhum Tevfik, Ramazan, sanayi esnaflarından İbrahim Kılıç ile merhumeler Sıdıka ve Fadime kardeşlerin kardeşi, Fehmi, Nedim ve Hıdır Aslan kardeşlerin teyzesi, SGK personeli Fatih Şakalar ve Hastane personeli Serkan Saykın'ın kayınvalidesi Hatun Eşe Gül vefat etmiştir. Cenazesi, 28 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip Elbistan’da Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi, cumartesi pazarı karşısında Aslan Apartmanı’nda okunacaktır.

 Taziye için telefon:

 0545 429 4317 eşi Cevdet

0532 475 5819 kardeşi İbrahim


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