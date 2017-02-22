Güreşte, Kahramanmaraş’ı temsil edecekler

Elbistanlı güreşçiler Furkan Çalı, Paşahan Sarı ve Hikmet Kılınç, Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kahramanmaraş’ı temsil edecekler.

23-26 Şubat 2017 tarihinde Yalova'da yapılacak olan turnuvaya katılacak olan öğrenciler, çalışmalarını sürdürüyorlar.

Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Elbistanlı güreşçiler 53 kiloda Furkan Çalı, 66 kiloda Paşahan Sarı ve 85 kiloda Hikmet Kılınç, mindere çıkarak, madalya için ter dökecekler.

Güreşçi öğrencilerin aileleri, öğrencilerin yetiştirilmesi ve bu seviyeye gelmesinden dolayı emeği geçen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Beyazıt, Şehit Er Cuma POTUK YBO Müdürü Mustafa Çayıroğlu ve güreş antrenörü Murat Alkaya'ya teşekkür ettiler.



