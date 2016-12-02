Güreşçiler mindere çıktı

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Küçük Erkek ve Yıldız Erkek Güreş Müsabakaları yapıldı.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen güreş müsabakası, Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara 8 okuldan toplam 120 sporcu katıldı. Küçüklerde 4, Yıldızlarda 10 olmak üzere toplam 14 kategoride sporcular mindere çıkarken, yapılan müsabakalar sonunda birinci Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu, ikinci Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu, üçüncü Ali Tekinsoy Ortaokulu, dördünce ise Esentepe Ortaokulu oldu.

Güreş müsabakaları ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Müsabakalara yoğun ilgi gösteren velilerimize, seyircilerimize, okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz” denildi.





