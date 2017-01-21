Görme engelli gence forma hediye etti

2015 Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında yıldızlar 38 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Elbistanlı sporcu Umut Göçmen, Elbistanspor Kulübünü ziyaret etti.

Elbistanspor Kulüp başkanı İbrahim Koçak ve Kaptan Mahmut Aydın tarafından misafir edilen Umut Göçmen’e karne hediyesi olarak Elbistanspor forması hediye edildi.

Ertuğrul Gazi Görme Engelliler öğrencisi olan Umut Göçmen, 22-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye Görme Engelliler Satranç Turnuvasında da şehrimizi temsil edecek.

Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, satranç turnuvasında Elbistan’ı temsil edecek olan Umut Göçmen’e başarı dileklerini iletti.



