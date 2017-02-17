Genç Kız Futsal Turnuvası sona erdi

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği, Okul Sporları Genç Kız Futsal Turnuvası, oynanan final maçı ile sona erdi.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda şampiyon, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi oldu.
Dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu:
“Birinci Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, ikinci İMKB Fen Lisesi, üçüncü Özel Final Lisesi, dördüncü ise Yavuz Selim MTAL.”
Dereceye giren okulların kupaları Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, EMTAL Okul Müdürü İlyas Gezer, EMTAL Okul Müdür Yardımcısı Alper Özdemir tarafından verildi.