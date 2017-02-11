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Genç Erkek Futsal Turnuvası tamamlandı

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları kapsamında yapılan Genç Erkek Futsal Turnuvası sona erdi.

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Genç Erkek Futsal Turnuvası tamamlandı

            Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları kapsamında yapılan Genç Erkek Futsal Turnuvası sona erdi.

            Elbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan final müsabakaları sonunda şampiyon belli oldu.

Final maçında, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’ni 4-1 yenen Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğu elde etti.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 6-0 yenen İMKB Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

Takımların kupa ve ödülleri, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Yurt-Kur Müdürü Mükremin Yücel, EMTAL Müdürü İlyas Gezer ve EMTAL Müdür Yardımcısı Alper Özdemir tarafından takdim edildi.

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