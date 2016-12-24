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Futsalda Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu damgası

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası’nda birincilik kupasını kaldıran takım, Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu oldu.

Futsalda Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu damgası

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası’nda birincilik kupasını kaldıran takım, Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu oldu.

Elbistan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan ortaokullar arası futsal turnuvalarında Yıldız Kız ve Yıldız Erkeklerde birincilik kupasını, Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu elde etti.

Yıldız kızlarda ikinci Özel Yıldız Ortaokulu olurken, üçüncü Esentepe Ortaokulu oldu. Yıldız Erkeklerde ise Esentepe Ortaokulu ikinci olurken, YBO ise üçüncü oldu.

Tepebaşı Selçuklu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Malik Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, “Okulumuzun henüz yeni açılmış bir okul olmasına rağmen, böyle bir başarıya imza atmış olması çok önemli. Gelecek yılların temeli niteliğinde olan bu başarıların devam etmesini temenni ediyorum. Turnuva ve yarışmalarla ilgili her konuda yanımızda olan ve bizlere destek olan başta okul müdürümüz  Abdurrahim Özalp’a, Okul Aile Birliği Başkanı Osman Duman’a ve sponsor olan Altıntoplar Şirketi Sahibi Gazi Altıntop’a teşekkür ederim” dedi.

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