Filenin sultanları, Nevşehir’i ağırlayacak

Evinde oynadığı 2 karşılaşmada üst üstte aldığı galibiyetle ligde 15. haftanın takımı seçilen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 1 Şubat Cumartesi günü, Kahramanmaraş'ta Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 15.haftanın altın karmasında yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nü ve PTT Spor’u yenerek büyük çıkış yakalayan filenin sultanları, son maçında Berlin Döner Antalyaspor’a yenildi. Filenin sultanları, aldığı 2 galibiyetle Türkiye Futbol Federasyonu’nun 15.haftasında altın karmada haftanın takımı seçildi. Smaçör Beyza Öztürk de, haftanın oyuncusu olarak altın karmada yerini aldı.
Filenin sultanları, 1 Şubat Cumartesi günü, taraftarının karşısına çıkacak. Kahramanmaraş'ta oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Playoff mücadelesi veren filenin sultanları, Nevşehir Belediyespor’u ağırlayacak.