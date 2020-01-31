banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Filenin sultanları, Nevşehir’i ağırlayacak

Evinde oynadığı 2 karşılaşmada üst üstte aldığı galibiyetle ligde 15. haftanın takımı seçilen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 1 Şubat Cumartesi günü, Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

Filenin sultanları, Nevşehir’i ağırlayacak
Balik Dunyasi Reklam
 

Evinde oynadığı 2 karşılaşmada üst üstte aldığı galibiyetle ligde 15. haftanın takımı seçilen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 1 Şubat Cumartesi günü, Kahramanmaraş'ta Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 15.haftanın altın karmasında yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nü ve PTT Spor’u yenerek büyük çıkış yakalayan filenin sultanları, son maçında Berlin Döner Antalyaspor’a yenildi. Filenin sultanları, aldığı 2 galibiyetle Türkiye Futbol Federasyonu’nun 15.haftasında altın karmada haftanın takımı seçildi. Smaçör Beyza Öztürk de, haftanın oyuncusu olarak altın karmada yerini aldı.

Filenin sultanları, 1 Şubat Cumartesi günü, taraftarının karşısına çıkacak. Kahramanmaraş'ta oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Playoff mücadelesi veren filenin sultanları, Nevşehir Belediyespor’u ağırlayacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.