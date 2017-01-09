Engelliler için özel spor kulübü kuruldu

Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Göksun ilçelerindeki özel eğitim öğrencilerinin sportif ve sosyal aktiviteler yapmalarını sağlayacak ‘Kısık Sesler Spor Kulübü’ Nurhak merkezli olarak çalışmalarına başladı.

Kısık Sesler Spor Kulübü Başkanı Çağlar Kara, kulübün bölgede ilk olduğunu belirterek, fahri antrenörler eşliğinde çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Amaçlarının engelli bireylere spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Kara, şunları söyledi:

“Yöremizde ilk olan Nurhak merkezli, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde bulunan özel eğitim öğrencilerini de kulüp bünyesine alarak yöremiz özel eğitim öğrencilerine sportif ve sosyal imkanlar sunmak amacıyla kurulmuş olan Kısık Sesler Spor Kulübümüz, tescillenmiştir. Kulübümüz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED ) kapsamında 2017 oyunlarına bocce, atletizm, yüzme, masa tenisi, bowling, bisiklet, tenis ve jimnastik branşlarında katılım başvurusunu yapmış bulunmaktadır. Fahri antrenör görüşmelerimiz devam etmektedir. Elbistan ilçemizdeki antrenörlerin ve Malatya Nefes Spor Kulübü antrenörlerinin desteğiyle kulüp olarak 2017’de ilk faaliyet çalışmalarına başlayacağız.”

Kara, “Amacımız, bireylerin ve engelli fiziksel, görme, işitme ve zihinsel engelli bireylerin moral kabiliyetlerini geliştirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, tüm sportif branşlarda faaliyet göstermektir. Gençleri Türk bayrağını ve Türk sporunu yüksek şeref ve haysiyetini taşıdıklarını bir an olsun unutmayan, her sporcu Türk mertliğini ve temiz kanlılığını, yüksek yurt severliğini, başkalarının hakkına hürmetini, nefis hâkimiyetini, daima iyilik ve çok temiz bir örnek olmayı vazife bilen bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Son olarak kulüp kurma aşamasında emek ve çalışmalarından dolayı yönetim kuruluma, yardımlarından dolayı Nurhak Kaymakamlığı'na, Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Nurhak Ortaokulu Müdürlüğü'ne, Nurhak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç bilerek kulübümüzün yöremize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



