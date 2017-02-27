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Elbistanspor’un BAL umudu play-off maçlarına kaldı

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, 2016-2017 sezonunu 3. sırada bitirmeyi garantileyerek, play-off oynamaya hak kazandı.

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Elbistanspor’un BAL umudu play-off maçlarına kaldı

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, 2016-2017 sezonunu 3. sırada bitirmeyi garantileyerek, play-off oynamaya hak kazandı.

Temsilcimiz kırmızı beyazlı ekip, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek için Pazarcık Aksuspor ve Türkoğlu Belediyespor’la play off maçlarına çıkacak.

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubu’nda 2016-2017 sezonu, hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sezonun son haftasında lig lideri Pazarcık Aksuspor’un konuğu olan Elbistanspor, karşılaşmayı 3-0 yenik tamamlamasına rağmen bir üst lige çıkacak takımların belirleneceği play-off turuna katılmaya hak kazandı.

Karşılaşma, Pazarcık İlçe Stadında oynandı. Maça oldukça baskılı başlayan lider Pazarcık Aksuspor, Elbistanspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da aynı baskılı futbolunu sürdüren ev sahibi ekip, Elbistanspor’un ataklarını da savuşturmayı bildi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin ikinci yarıda bulduğu golle 3-0 sona erdi.

Kırmızı beyazlı ekip, maçı kaybetmesine rağmen ligde 4. sırada bulunan Maraşgücüspor’un, Türkoğlu Belediyespor’a yenilmesi ile play- off oynama hakkını elde etti. Bir maçı eksik olan Elbistanspor, ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ve topladığı 22 puanla ligi 3. sırada bitirmeyi garantilemiş oldu.

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B grubunda Pazarcık Aksuspor, Türkoğlu Belediyespor ve Elbistanspor’dan oluşan 3 takım Bölgesel Amatör Lige yükselebilmek için önümüzdeki günlerde play-off maçlarına çıkacaklar.

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