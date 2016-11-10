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Elbistanspor’dan hazırlık maçında gol yağmuru

Kahramanmaraş Amatör Kümede mücadele edecek olan Elbistanspor, hazırlık maçında Afşin Belediyespor ile karşılaştı.

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Elbistanspor’dan hazırlık maçında gol yağmuru

Kahramanmaraş Amatör Kümede mücadele edecek olan Elbistanspor, hazırlık maçında Afşin Belediyespor ile karşılaştı.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Elbistanspor, sentetik çim sahada oynadığı hazırlık maçında Afşin Belediyespor’u 5-3 yendi.

Hazırlık maçında kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara ve Elbistan Ülkü Ocakları’ndan Börtecine grubuna teşekkür eden Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. İhsan Kılıç, takımın Elbistan halkının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. 

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Ahmet Havan 2 ay önce

sayın avukatım Elbistan spor başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olur inşAllah bu gibi etkinlikler sizi dahada yücelticektir sizinle Elbistan spor kulübüne katkı ve zenginlik sunacağınız dan eminim size ve diğer futbolcu ve yönetici arkadaşlara başarılar diliyorum

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a h b 1 ay önce

siyaset spor elele vermiş ilerisi yok demektir

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Elbistanspor 1 ay önce

Yönetici,teknik heyet ve futbolcular hepinizi cani gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

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