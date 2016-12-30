Elbistanspor’da yeni teknik heyet arayışı sürüyor

Elbistanspor’da teknik heyet arayışları sürüyor. Kulüp yönetimi Abdullah Yüce ve Cuma Köse ile görüşmeler yaparken, teknik heyetten gelecek karar bekleniyor.

Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, bir takım problemlerden dolayı teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldıklarını ifade ederek, yeni teknik heyet için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Koçak, “Elbistanspor Yönetim Kurulu olarak bir takım problemlerden dolayı teknik direktörümüz ile yolları ayırma kararı aldık. Teknik heyetimiz ise ekip olarak göreve başladıklarını ve ekip olarak bırakacaklarını beyan ettiler. Fakat gerek yönetim, gerekse de takım kaptanımız Mahmut Aydın ve futbolcuların isteği üzerine, hocalarımız Abdullah Yüce ve Cuma Köse ile yola devam edilmesinin Elbistansporumuz için en isabetli karar olacağı anlaşılmış ve konu hocalarımıza iletilmiştir. Sonuç itibariyle Abdullah Yüce ve Cuma Köse hocalarımızın kararı beklenmektedir” dedi.