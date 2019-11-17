Elbistanspor’da kan kaybı sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, evinde ağırladığı Kahta 02 Spor’a 2-1 yenildi.

BAL 2. Grup’ta temsilcimiz Elbistanspor, Kahta 02 Spor’u konuk ettik. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemi Ceyhun Panba yönettti. Yardımcı hakem olarak ise Ankara bölgesinden Ensar Alıklı ile Okan Delier görev yaptı. Elbistanspor, sahaya Ali Karadeniz, Ali Özdiller, Batuhan Ünal, Mehmet Doğan, Öner Yüzer, Mazlum Güneş, Süleyman Güçlü, Volkan Bekci, Yunus Emre Çoban, Onur Alperen Kürek ve Muhammed Göksu ilk 11 ile çıktı. Konuk ekip Kahta 02 Spor ise, Burak Onur, Süleyman Can, İbrahim Akyüz, Ali Aykan Keskin, Sercan Çekmen, Mehmet Doğan, Emre Avcı, Bahri Arslanlı, Barış Kılıç, İsmail Palta ve İbrahim Selen ilk 11 ile sahada yerini aldı.

Karşılaşmanın 24.dakikasında Mehmet Doğan’ın attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz Elbistanspor’un gol sevinci kısa sürdü. Santranın ardından gelişen atakta konuk ekibin oyuncusu Elbistanspor ceza sahasında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Kahta 02 Spor, Bahri Arslanlı’nın kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. Konuk ekibin, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarındaki golüne engel olamayan Elbistanspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Elbistanspor, bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı.









