Elbistanspor’da İbrahim Koçak dönemi

Kahramanmaraş Süper Amatör Kümede mücadele eden Elbistanspor’un yeni kulüp başkanı, gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin ardından İbrahim Koçak oldu.

Tek liste halinde gidilen kongre sonucunda, daha önce de kulüpte çeşitli kademelerde görev yapan İbrahim Koçak, Elbistanspor’un yeni başkanı oldu.

Koçak başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu Fatih Çiflikli, Oğuz Yıldırım, Abdullah Sercan Doğan, Bulut Şimşek, Akif Şahan, Abdullah Paksoy, Durdu Mehmet Erden, Fatih Şafak ve Ali Osman Şahin’den oluşurken, denetim kurulunda ise, Kutay Aktaş, Cihat Çeliksert, Gülten Koç, Hamit Erbilen ve Burak Özdemir yer aldı.

Kongre sonrası değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, takımın lige çok iyi başladığını belirterek, “Süper amatör kümede mücadele eden takımımız lige iyi bir başlangıç yaptı ve 3 haftada 3 galibiyet alarak yoluna devam etmekte. Teknik ekip ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İyi bir başarı ve bu başarının devamı içinde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Elbette ki bizim hedefimiz Elbistanspor’u en azından profesyonel düzeyde bir ligde görmektir. Bu hedef alt yapı ve tesisleşme açısından hazır olmakla olacaktır. Bu da maddi kaynaklar yaratmaya dayanmaktadır. Yeni yönetim olarak önceliğimiz kulübe sürekliliği olan maddi kaynaklar yaratmak olacaktır. Bunun için bir takım projelerimiz var ve zamanla hayata geçireceğiz. Sonra bu kaynakları tesisleşme alanına aktarıp kulübün kendisine ait bir tesis yapmamız gerekli. Bu tesiste inşallah Elbistanlı gençlerimizi sadece futbol ya da spor anlamında değil kültür, sanat gibi alanlarda da yetiştirmeye çalışacağız. Orası Elbistanlı gençler için tam bir eğitim yuvası olmalıdır” dedi.

Koçak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Futbolun olmazsa olmazı sportif başarıdır. Taraftar bazında düşünürsek bu bir gerçektir. Ama ben buradan taraftarımıza sesleniyorum; biraz sabredecekler, yeni kurulan bir takımız, eksiklerimizi play off maçlarına kadar tamamlayıp, sezon sonunda bir üst tura çıkan takım olacağız. Ben bu futbolculara güveniyorum. Taraftarlarımız iyi günde de, kötü günde de her zaman yanımızda oldu. Bundan sonra da böyle devam etmelerini istiyorum. Güzel günleri hep beraber yaşayacağız inşallah. Buradan sporsever Elbistanlılara şunu söylüyorum, bu takımda futbolcular, teknik ekip, yönetim hiç kimse kalıcı değil. Kalıcı olan Elbistanspor’dur. Bu sebeple gelin birlik olalım, herkesin fikrine, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte Elbistanspor’u layık olduğu yerlere taşıyalım.”



