Elbistanspor’a destek çağrısı

Elbistanspor’un, zirve mücadelesine ortak olmak ve 6 puanlık farkı kapatmak için yeni teknik heyetle birlikte gerekli azmi ve kararlılığı sahaya yansıtacağı belirtilen açıklamada, “Elbistanspor futbol takımımız Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 7.hafta sonunda topladığımız 11 puan ile 7.sırada bulunmaktadır. Sezona teknik patron Kadir Ardıç yönetiminde başladık ancak şanssızlıklar neticesinde arka arkaya aldığımız kötü sonuçlar ile beraber yollarımızı ayırdık ve sportif direktör olarak görev yapan içimizden birisi olan Mutlu Doğan ile yola devam etmeye karar verdik. Mutlu Doğan yönetiminde ilk maçımızda evimizde Elazığ temsilcisi Sürsürüspor'u çok güzel bir oyun ile 4-1 mağlup ettik ve ligde lider ile aramızda sadece 6 puan fark ile zirve mücadelesine ortak olmak için elimizden geleni yapmaktayız” denildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün takım için verdiği desteğin önemine dikkati çeken Elbistanspor Kulüp Yönetimi, tüm vatandaşlara seslenerek, şu ifadeleri kullandılar:

“Bu mücadeleyi sergilerken tüm Elbistan'ın desteğine ihtiyacımız var. Kulübümüzün maddi sorunlarının çözülmesi ve oyuncularımıza ve kulüp personellerine olan ödemelerimizi düzenli yapabilen bir yapıya sahip olduğumuzda başarının geleceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. Şu ana kadar maddi manevi yardımda bulunup, yardımını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz bütün sorunlarımız ile ilgilenmekte, sezon başından beri takımımızın gıda ve malzeme ihtiyacı, mali yardım gibi hususlarda büyük ölçüde elimizden tutmaktadır. Ancak sadece Belediye Başkanımızın vereceği destekle bu işi devam ettirmek çok güç olup, bütün Elbistan’ın bir markası olan Elbistanspor'a 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerekmektedir.

Bu hafta Elazığ deplasmanında Fırat Üniversitesi Spor ile oynayacağımız maçta alacağımız bir galibiyet ile ligde avantajlı bir konuma ulaşmak için kulüp yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla özveri içerisinde çalışma sergilemekteyiz. İnşallah bunun da mükâfatını Pazar günü Elazığ'dan Elbistan’ımıza getireceğimiz 3 puan ile alacağımıza inancımız tamdır.”