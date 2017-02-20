Elbistanspor, zirve yolunda 3 puan kaybetti

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor, zirve yolunda çok önemli 3 puanı, Türkoğlu Belediyespor’a kaptırdı.

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubunda 13. hafta karşılaşmaları oynandı. Son iki haftadır aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen temsilcimiz Elbistanspor, ligin 13.haftasında Türkoğlu Belediyespor’u ağırladı. Elbistan Sentetik Çim Saha’da oynan karşılaşmayı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve çok sayıda taraftar izledi.

Sezonun ilk yarısında yenildiği Türkoğlu Belediyespor’dan rövanşı almak için sahaya çıkan Elbistanspor, ev sahibi olmanın verdiği avantajla maça oldukça istekli başladı. Ancak Elbistanspor’un gerçekleştirdiği ataklar, konuk ekibin savunmasını aşamadı. Rakip takımın Elbistanspor kalesindeki gol arayışları ise 30.dakikada sonuca ulaştı. Türkoğlu Belediyespor’u 1-0 öne geçiren gol 33.dakikada Muhammet’ten geldi. İlk 45 dakikada başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya 1-0 yenik başlayan Elbistanspor, skoru lehine çevirmek için gol arayışlarını sürdürse de başarılı olamadı. Rakip kalede gol arayan Elbistanspor, 80.dakikada gelen gole engel olamadı. Kırmızı beyazlı ekibimiz, maçın son bölümlerinde gol bulmak için ataklarını sıklaştırsa da karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Elbistan Spor'u 2-0 yenip, kritik 3 puanı hanesine yazdıran Türkoğlu Belediyespor, puanını 32’ye yükseltti. Elbistanspor ise 22 puanda kaldı.



