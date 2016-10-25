Elbistanspor yönetimi, Kaymakam Akkoyun'u ziyaret etti

Elbistanspor’un yeni yönetimi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. İhsan Kılıç, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Koçak, Fatih Çiflikli, Bayram Karakuş ve Oğuz Yıldırım ile birlikte Kaymakam Akkoyun'u ziyaret ettiler.

Ziyarette takımın durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Av. İhsan Kılıç, Elbistan halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Elbistanspor'un alt yapısını güçlendirmek amacıyla çaba harcayacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Kılıç, takımın kendi sporcusunu kendisinin yetiştirmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe takımlarının kendi içinde ilerleyebilmesi ve büyüyebilmesi için alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Alt yapısı zayıf olan takımların başarılı olamayacağını anlatan Kaymakam Akkoyun, kulüp yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



