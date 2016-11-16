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Elbistanspor, tüzük değişikliği ve seçimli olağanüstü kongreye gidiyor

Kahramanmaraş Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Elbistanspor, tüzük değişikliği ve seçimli olağanüstü kongreye gidiyor.

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Elbistanspor, tüzük değişikliği ve seçimli olağanüstü kongreye gidiyor

            Kahramanmaraş Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Elbistanspor, tüzük değişikliği ve seçimli olağanüstü kongreye gidiyor.

            Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele ettikten sonra, şanssız bir şekilde kümede tutunamayan Elbistanspor, Kahramanmaraş Süper Amatör Kümeye düşmüştü.

            Av. İhsan Kılıç’ın Kulüp Başkanlığını yaptığı Elbistanspor’da 3 Aralık 2016 günü saat 12.00’da yapılacak olan seçimli olağanüstü kongre ile tüzük değişikliği yapılacak.

Olağanüstü kongre, Köprübaşı Mahallesi Halk Ekmek Fabrikası üzerinde yapılacak. 

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