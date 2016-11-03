Elbistanspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Amatör Kümede mücadele edecek olan Elbistanspor’da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

Sentetik sahada sezon hazırlıklarını sürdüren Elbistansporlu futbolcuları ziyaret eden, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, futbolculara tatlı ikramında bulundular.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ile Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, lig için hazırlıklarını sürdüren teknik heyet ile futbolcuları antrenman sırasında ziyaret ettiler.

Takım yönetimi ve futbolculara başarılar dileyen Firik ve Yılmaz, Elbistanspor’un başarılı olacağına inandıklarını ifade ettiler.

Elbistanspor Kkulüp Başkanı Av. İhsan Kılıç ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz ve Firik’e teşekkür etti.



