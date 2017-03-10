Elbistanspor, play-off maçlarına çıkmıyor

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek için oynayacağı play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, Elbistanspor’un sahipsiz bırakıldığını belirterek, “Aldığımız destek, play-off mücadelesinde yer almamıza yeterli olmadı” dedi.

Kahramanmaraş bölgesinden önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek takımların belirleneceği play-off maçları başladı. Temsilcimiz Elbistanspor, bu sezon yer aldığı Kahramanmaraş Süper Amatör Lig B Grubunda 3. olarak play-off oynamaya hak kazanmıştı. Ancak Elbistanspor Kulüp Yönetimi, takıma verilen desteğin yetersiz olduğunu ve bu süreçte yalnız bırakıldıkları gerekçeleri ile play-off karşılaşmalarında yer almama kararı aldı. Elbistanspor, böylece ‘Her ne şekilde ve sebepten olursa olsun 2016-2017 futbol sezonunda grup veya play-off aşamasında ligden çekilen veya ihraç edilen takımın çekildiği veya ihraç edildiği kategoride bir alt kümeye düşürülmesine’ kararı doğrultusunda önümüzdeki sezon Amatör Küme’ye düşürüldü. Elbistanspor, geçtiğimiz sezon da aynı gerekçelerle takımın performansına yansımış, elde edilen kötü sonuçlarla birlikte Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) bir alt kümeye düşmüştü. Elbistanspor’un önümüzdeki sezon Amatör Küme’de mücadele edecek olması, taraftarları büyük üzüntüye sevk etti.

Bu gelişme üzerine açıklamalarda bulunan Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, takımın başarısı için görevi devraldıklarını ancak, yeterli desteği görmediklerini kaydetti.

Koçak, şunları söyledi: