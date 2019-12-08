Elbistanspor, Malatya'dan 1 puanla döndü

SporToto Bölgesel Amatör Ligde 2. Grupta mücadele eden Elbistanspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Malatya İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.
Malatya Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Hasan Rıza Akol, Ercan Çat ve Mehmet Yağcı hakem üçlüsü yönetti.
Kırmızı beyazlılar sahaya karşılaşmaya Berkay, Mehmet Doğan, Batuhan Ünal, Muhammed Göksu, Ali Özdiller, Mustafa, Volkan Bekçi, Mazlum, Yunus, Öner Yüzer ve Volkan Süer ilk 11'i ile çıktı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadi. Elbistanspor, aradığı golü bulamayınca maç başladığı skorla 0-0 sona erdi.
Elbistanspor, ligin 12. haftasında Malatya deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 15'e çıkardı.