Elbistanspor, Kümbetspor deplasmanından 3 puanla döndü

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, hafta arasında oynanan karşılaşmada Kümbetspor’u 4-1 mağlup etti.

Hafta sonunda evinde elde ettiği galibiyetle moral bulan Elbistanspor, Kümbetspor’a konuk oldu. Karşılaşma Batıpark Stadında oynandı. Üst sıralar için büyük önem arz eden karşılaşmaya oldukça atak başlayan temsilcimiz Elbistanspor, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıya aynı istekli futbolla başlayan Elbistanspor, ataklarının sonucunda 2 gol daha bularak karşılaşmayı 4-1’lik skorla tamamladı.

Elbistanspor, deplasmanda aldığı galibiyet ile puanını 22’ye yükseltti.