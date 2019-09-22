Elbistanspor, ilk maçından 1 puan çıkardı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta sezonun ilk mücadelesine çıkan Elbistanspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 1 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 sezonu başladı. Temsilcimiz Elbistanspor, sezonun ilk maçını inde Gaziantep Ankasspor’la oynadı. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Mersin bölgesinden İlhan Maçin yönetti. Gaziantep bölgesinden Yeter Karaçalı ile Mersin bölgesinden Burak Savaş da yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Mersin bölgesinden Burak Doğru oldu. Kırmızı beyazlı ekip sahaya, kalede Ali Karadeniz, Mehmet Akif Alçı, Bünyamin Kılınç, Volkan Bekci, Öner Yüzer, Ali Özdiller, İbrahim Kubilay Taş, Volkan Süer, Mustafa Maden, Hasan Güler ve Muhammed Göksu ilk 11’i ile başladı. Rakip takım Gaziantep Ankasspor ise, kalede Bedircan Bedir, Seyit Amet Arslan, Halil İbrahim Bozkurt, Feyyaz Bayhan, Tunahan Karalar, Ferdi Sarıoğlu, Eyüp Ertürk, Mustafa Avcı, Abdulkadir Kuzudişli, İsa Türkmen ve Cafer Akpak 11 ile maça başladı.

İlk düdüğün çalmasının ardından çok sayıda taraftarın da desteğini alarak oyuna hızlı başlayan taraf Elbistanspor oldu. Karşılaşmanın 8.dakikasında Elbistanspor, serbest vuruş kazandı. Direkten dönen topu, 21 numaralı forması ile Mustafa Maden tamamladı. Meşin yuvarlak, Gaziantep Ankasspor’un kalecisi Bedircan’ın bakışları arasında ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında öne geçen Elbistanspor, rakip takımın ataklarına engel olmaya çalıştı. İlk yarının sonlarına doğru baskıyı arttıran Gaziantep Ankasspor, aradığı golü 43.dakikada buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik skorla tamamlandı.

İkinci 45 dakika da her iki takımın gol çabaları yetersiz kalınca karşılaşma bu skorla sona erdi. Her iki takım da sezona 1’er puanla başlamış oldu.













