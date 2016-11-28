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Elbistanspor, ilk maçında farklı galip geldi

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de ilk maçına çıkan Elbistanspor, Kahramanmaraş Büyüksırspor’u 6-1 yendi.

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Elbistanspor, ilk maçında farklı galip geldi

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de ilk maçına çıkan Elbistanspor, Kahramanmaraş Büyüksırspor’u 6-1 yendi.

2016-2017 sezonunun ilk maçı Elbistan sentetik çim sahada oynandı. Saat 14.00’te başlayan karşılaşma, soğuk havaya rağmen çok sayıda taraftar tarafından izlendi. Uzun süre Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ettikten sonra bu yıl düştüğü Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Elbistanspor, maçın ilk yarısında Ali Çam’ın ayağından 1 gol buldu. İlk 45 dakika temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmanın 2. yarısında daha atak bir futbol sergileyen kırmızı beyazlı ekip, Gökhan Kılıç, Halil İbrahim Kahraman ve kaptan Mahmut Aydın’ın attığı 3 gol ile rakip fileleri 5 kez daha havalandırdı. Kalesinde de 1 gol gören Elbistanspor, karşılaşmayı 6-1’lik skorla tamamladı.

Taraftarlar ise, rakibini farklı bir skorla mağlup eden takımlarına büyük sevgi gösterdi.

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hakan 3 hafta önce

elbistanspor ne hallere geldi şu takıma biraz yardım yapın değerli büyüklerimiz vatandaşın biraz sosyal aktiviteye ihtiyacı var hemde elbistanımızın tanıtımına faydası olur

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İSMAİL GOLDEN 3 hafta önce

OGUZ YILDIRIM ARKADAŞIMIZ İLE ELBİSTAN SPOR BİR İVME KAZANDI

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