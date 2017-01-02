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Elbistanspor galibiyet serisini sürdürüyor

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor. Kendi evinde Kümbetspor’u konuk eden Elbistanspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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Elbistanspor galibiyet serisini sürdürüyor

            Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor. Kendi evinde Kümbetspor’u konuk eden Elbistanspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

            Elbistan Suni Çim Sahada oynanan karşılaşmada Elbistanspor, Ahmet Yetişgen’in 9. dakikada bulduğu frikik golü ile öne geçerken, 22 ve 34 dakikalarda kalesinde gördüğü 2 gol ile ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı.

İkinci yarının başlaması ile baskılarını artıran Elbistanspor 65 ve 66 dakikalarda Mahmut Aydın’ın attığı iki gol ile 3-2 öne geçti. Baskılarını devam ettiren Elbistanspor’un bir topu direkten dönerken, 84. dakikada Ferhat Ceyhan’ın 40 metreden vuruşu ile gelen gol, maçın skorunu tayin etti 4-2.

Bu sonuçla Elbistanspor grubunda çıktığı 5 maçta aldığı 5. galibiyet ile yoluna lider olarak devam etti.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı İbrahim Koçak, “Bu sezon ilk defa geriye düştük, devreyi geride tamamladık ama ikinci yarıda futbolcularımızın inancı ve taraftarımızın desteği ile mükemmel bir geri dönüş yaşadık ve 5. galibiyetimizi aldık. Futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Elbistanspor, 5 maçta elde ettiği 15 puan ile grubunda lider konumda bulunuyor.

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