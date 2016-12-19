Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor.
Bu hafta deplasmanda Bertizspor’un konuğu olan Elbistanspor, sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 hafta üst üste galibiyet serisini sürdüren Elbistanspor, Bertizspor’u 6-0 mağlup etti. 4 maçta 12 puan alan Elbistanspor, averaj farkı ile grubunda birinci sıraya yerleşti.
Elbistanspor’un golleri, Oğuzhan (3) ve Mahmut Aydın’dan (3) geldi.
Takıma desteklerinizden dolayi yönetim teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.