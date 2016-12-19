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Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor.

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Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor

           Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor.

            Bu hafta deplasmanda Bertizspor’un konuğu olan Elbistanspor, sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 hafta üst üste galibiyet serisini sürdüren Elbistanspor, Bertizspor’u 6-0 mağlup etti. 4 maçta 12 puan alan Elbistanspor, averaj farkı ile grubunda birinci sıraya yerleşti.

            Elbistanspor’un golleri, Oğuzhan (3) ve Mahmut Aydın’dan (3) geldi. 

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Sevdamız elbistan 3 gün önce

Takıma desteklerinizden dolayi yönetim teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.

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elbistanlı 2 gün önce

helaaaaaal

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gubetci46 2 gün önce

bizim yerimiz burasımı hak ettigimiz yer burasımı secimler geliyor vaatler dolu dolu söylerler iş futbola gelince koca bir sıfır kısaca şunu söyleyeyim bu işler amatörle her hafta 5 at 6 at la olmuyor memleketin idari amirleri takıma sahip cıkacaklar Allah rahmet eylesin sayın belediye başkanımız HAMZA AKBAŞ diye anıyorum elbistana hakettigi destegi veren tek başkan şimdiki başkan ise. takımı kaldıgı yerden dışarı attı zaman insanları nasıl anacagız onuda zaman gösterecek .yigit ölür namı kalır..

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