Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, galibiyet serisini sürdürüyor.

Bu hafta deplasmanda Bertizspor’un konuğu olan Elbistanspor, sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 hafta üst üste galibiyet serisini sürdüren Elbistanspor, Bertizspor’u 6-0 mağlup etti. 4 maçta 12 puan alan Elbistanspor, averaj farkı ile grubunda birinci sıraya yerleşti.

Elbistanspor’un golleri, Oğuzhan (3) ve Mahmut Aydın’dan (3) geldi.