Elbistanspor, evinde Sürsürüspor’a kükredi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 4 golle süsleyerek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 7.hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Elazığ ekibi Sürsürüspor’u konuk etti. Sentetik çim sahadaki mücadeleyi, Diyarbakır bölgesinden Metin Ateş yönetti. Mardin bölgesinden Serhat Günay ve Malatya bölgesinden Enes Selis de yardımcı hakem olarak görev yaptı. Elbistanspor, karşılaşmaya, kalede Ali Karadeniz, Ali Özdiller, Hasan Güler, Mehmet Doğan, Mehmet Akif Alıcı, Volkan Bekci, Öner Yüzer, Ali Özdiller, Volkan Süer, Mazlum Güneş, Bünyamin Kılınç ve Muhammed Göksu ilk 11 ile başladı. Rakip takım Sürsürüspor ise, sahada Emrah Gür, Ferit Olgun, Muhammet Yıldırım, Serkan Akbakay, Ergül yıldırım, Mehmet Aydur, Muhammed Bayraktar, Ahmet Durmuşoğlu, Ömer Kara ve Serkan Çiçek ilk 11’i ile yer aldı.

Kırmızı beyazlılar, karşılamaya oldukça istekli ve tempolu başladı. Atak bir futbol ortaya koyan Elbistanspor, bunun karşılığını da 12.dakikada aldı. Sağ kanattan ortalanan meşin yuvarlak, 9 numaralı futbolcu Bünyamin Kılınç’ın kafa vuruşu ile ağlarla buluştu ve Elbistanspor, 1-0 öne geçti. Atak futbolunu sürdüren Elbistanspor, oyunu rakip sahaya yıkmaya çalıştı. Konuk ekip, Elbistanspor kalesine gitmekte zorlanırken ilk yarıda tehlikeli bir ataktan yararlanamadı. İlk 45 dakikanın sonlarına doğru baskısını arttıran Elbistanspor’da ikinci golün sahibi de Bünyamin Kılınç oldu. Kılınç, yine sağ kanattan ortalanan topu, düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Golden sonra tüm futbolcular, saha kenarına giderek teknik direktör Mutlu Doğan ve teknik heyetle gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor avantajı ile başlayan Elbistanspor, gollerini bu 45 dakikada da sürdürdü. İkinci yarıda kırmızı beyazlıların attığı 2 gole karşılık 1 de konuk ekibin gol bulduğu karşılaşma 4-1 Elbistanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla puanını 11’e çıkaran Elbistanspor, ligde 7.sırada yer alıyor.















