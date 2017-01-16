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Elbistanspor, evinde Pazarcık Aksuspor’a yenildi

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda 7. maçına çıkan Elbistanspor, rakibi Pazarcık Aksuspor’a 3-0 yenilerek çok önemli bir 3 puan kaybetti.

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Elbistanspor, evinde Pazarcık Aksuspor’a yenildi

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda 7. maçına çıkan Elbistanspor, rakibi Pazarcık Aksuspor’a 3-0 yenilerek çok önemli bir 3 puan kaybetti.

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu’nda 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcimiz Elbistanspor’un bu haftaki konuğu Pazarcık Aksuspor oldu. Elbistan Sentetik Çim Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kaldı. İlk 45 dakika başladığı gibi 0-0 bitti. Konuk ekip Pazarcık Aksuspor, 63. dakikada Ozan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 76’yı gösterdiğinde konuk ekibin ikinci golü geldi. Mustafa’nın attığı golle skoru 2-0’a getiren Pazarcık Aksuspor, 86. dakikada bulduğu golle skoru tayin etti.  

Pazarcık Aksuspor, aldığı bu galibiyetle puanını 19’a çıkararak liderliğini sürdürürken, Elbistanspor ise 15 puanda kaldı.

 

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