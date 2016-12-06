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Elbistanspor, deplasmandan 3 puanla döndü

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de deplasmanda Maraşgücü ile karşılaşan Elbistanspor, rakibini 2-0 yendi.

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Elbistanspor, deplasmandan 3 puanla döndü

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de deplasmanda Maraşgücü ile karşılaşan Elbistanspor, rakibini 2-0 yendi.

Maça istekli ve hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekip ilk yarıda net 3 pozisyon harcarken, kaptan Mahmut Aydın’ın 18. ve 20. dakikalarda attığı iki gol ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Elbistanspor, girdiği pozisyonları gole çeviremedi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayan maçtan Elbistanspor 2-0’lık skorla galip gelerek puanını 6’ya yükseltti.

Maç sonunda açıklama yapan Elbistanspor Teknik Direktörü Turabi Yıldız, “Deplasmanda alınan 3 puan sevindirici, futbolcularımı tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var, bu eksikliklerimizi takım olarak daha çok çalışıp kapatmaya çalışacağız. Yeni kurulan bir ekibiz ve takım olma yolunda ilerliyoruz. Ben futbolcularıma güveniyorum, kısıtlı imkânlarla özverili bir şekilde çalışıp Elbistansporlu taraftarlara güzel futbol izlettireceklerdir. Şehir olarak başarıya da açız. Bu başarıyı bu futbolcular tüm taraftarımıza yaşatacaktır. Taraftarlarımızdan da bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum. Başarı; gerek saha içi, gerek saha dışı birlik ve beraberlik ile gelecektir” dedi.


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Hakikati söylerim 2 hafta önce

Helal olsun tebrikler. İnşAllah böyle devam eder.

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Mehmet 2 hafta önce

Özlediğimiz tablo. InşAllah başarıları daim olur.

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cem sogut 2 hafta önce

admin, amator ligleri takip etme imkani malum kisitli oldugu icin, Bu tip haberlerin icine gelecek hafta kim ile nerede oynanacaginida belirtirseniz memnun olacagiz.

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hüseyin a. 2 hafta önce @cem sogut

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ismail GOLDEN 2 hafta önce

OGUZ ARKADAŞIMIZ YÖNETİME KATILINCA ELBİSTANSPOR İVME KAZANDI HELAL OLSUN BAŞARILAR...

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Yemliha kıcı 2 hafta önce

Başarılarının devamını bekliyoruz.

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