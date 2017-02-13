Elbistanspor, Bertizspor’u 4 golle geçti

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, Bertizspor’u 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu’nda yer alan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçen Elbistanspor, lig sonuncusu Bertizspor’u ağırladı. Ligde tekrar yükselişe geçmek isteyen kırmızı beyazlı ekip, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma Elbistan Sentetik Çim Sahada oynandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda taraftar maçı izledi. Maçın ilk dakikalarından itibaren oldukça atak bir futbol sergileyen Elbistanspor, peş peşe bulduğu gollerle 3-0 öne geçse de Bertizspor’un 2 golüne engel olamadı. İlk 45 dakika Elbistanspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da aynı istekli futbolunu sergileyen temsilcimiz Elbistanspor, 70.dakikada skoru 4-2’ye getirdi. Konuk ekibin cılız atakları, Elbistanspor savunması tarafından engellendi. Kırmızı beyazlı ekibin futbolcularının gol vuruşları, rakip takımın kalecisine takıldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca maç Elbistanspor’un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bir maçı eksik olan Elbistanspor, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmiş oldu. 19 puanla 3. sırada yer alan Elbistanspor, aldığı bu galibiyetle taraftarlarını da sevindirdi.



