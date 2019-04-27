Elbistanspor, BAL’da kaldı

2017-2018 sezonunda Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Elbistanspor, BAL’da 26 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Ligde topladığı 38 puanla sezonu 7.sırada tamamlayan Elbistanspor, attığı 36 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü. Elbistanspor, aynı grupta yer alan 1920 Maraşspor’un ligi daha üst sırada bitirmesi nedeniyle statü gereği Bölgesel Amatör Lig’de kalıp kalmamak için play-out maçına çıkmak zorunda kaldı. Elbistanspor’un rakibi ise, 1.Amatör Küme şampiyonu Andırın Yeşildağspor oldu. Elbistanspor’un BAL’daki kaderini belirleyecek karşılaşma Onikişubat Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmayı izlemek ve Elbistanspor’a destek olmak için çok sayıda taraftar da tutulan otobüslerle ve özel araçları ile Kahramanmaraş’a gitti.

Saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Adana Bölgesi Hakemi Hasan Kılıçarslan yönetti. Elbistanspor, sahaya Seyhun, Batuhan, Oğuzhan Burak, Mustafa, Ertuğrul, Hıdır Ali, Burak Han, Anıl, Serkan, Volkan ve Cuma ilk 11’i ile başladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası başladığı gibi bitecek derken Elbistanspor, bulduğu golle soyunma odasına 1-0 galip gitti. İkinci yarıda da dengeli geçen karşılaşmada, her iki takımın da gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Karşılaşma, Elbistanspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Elbistanspor, bu sonuçla, 2019-2020 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Elbistansporlu futbolcular ve teknik heyet, BAL’da kalmanın sevincini, taraftarlarla paylaştı.



















