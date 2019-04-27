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Elbistanspor, BAL’da kaldı

Elbistanspor, play-out karşılaşmasında Andırın Yeşildağspor’u 1-0 yenerek 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele etme hakkını kazandı.

Elbistanspor, BAL’da kaldı

2017-2018 sezonunda Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Elbistanspor, BAL’da 26 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Ligde topladığı 38 puanla sezonu 7.sırada tamamlayan Elbistanspor, attığı 36 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü. Elbistanspor, aynı grupta yer alan 1920 Maraşspor’un ligi daha üst sırada bitirmesi nedeniyle statü gereği Bölgesel Amatör Lig’de kalıp kalmamak için play-out maçına çıkmak zorunda kaldı. Elbistanspor’un rakibi ise, 1.Amatör Küme şampiyonu Andırın Yeşildağspor oldu. Elbistanspor’un BAL’daki kaderini belirleyecek karşılaşma Onikişubat Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmayı izlemek ve Elbistanspor’a destek olmak için çok sayıda taraftar da tutulan otobüslerle ve özel araçları ile Kahramanmaraş’a gitti.

Saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Adana Bölgesi Hakemi Hasan Kılıçarslan yönetti. Elbistanspor, sahaya Seyhun, Batuhan, Oğuzhan Burak, Mustafa, Ertuğrul, Hıdır Ali, Burak Han, Anıl, Serkan, Volkan ve Cuma ilk 11’i ile başladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası başladığı gibi bitecek derken Elbistanspor, bulduğu golle soyunma odasına 1-0 galip gitti. İkinci yarıda da dengeli geçen karşılaşmada, her iki takımın da gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Karşılaşma, Elbistanspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Elbistanspor, bu sonuçla, 2019-2020 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Elbistansporlu futbolcular ve teknik heyet, BAL’da kalmanın sevincini, taraftarlarla paylaştı.









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Elbistanspor 3 hafta önce

Elbistan belediyesine çok ümit bağlamıştık ama ilk haftada sınıfta kaldı.Belediye maç İçin araba ayarlanacağı söylenmişti belediyenin önüne 400 kişi kadar toplandık ne gelen var ne soran nede bir ilgilenen var.gittik ama nasıl gittik maçın ilk yarısı bitmek üzereyken stada vardık.Ayrıca belediyeden ben şahsen bir yetkili bile göremedim.Acaba maçın önemimi kavranmamıştı yoksa düşsünde kurtulalım mı deniyor acaba?

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taraftar 3 hafta önce

açıklamanızda elbistandan desteklemek için gelmedi yazmışsınız. 11,30 dan beri otobüs bekleyen o kadar vatandaş vardı otobüs kaldırsaydınızda gelseydik....

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taraftar 3 hafta önce

tebrikler elbistansporum ayaklarınıza saglık emegi geçen herkese teşekürler mutlu hocam seninde emeklerin çok şampiyon ettin balda 7 sırada bıraktın tüm zorluklara ragmen müthiş emek verdin bal liğinde en çok puanı topladın halen seni eleştiriyorlarsa dönsünler bundan önce bu takımı çalıştıran hocalara baksınlar setan davdav başkanım ve sensin bu takımın mimarı büyük başkan

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hasan 3 hafta önce

tebrikler bal liği devam inşAllah başkanı hocayı ve tüm yönetimi kutlarım zor şartlarda bu liğde kaldılar emeklerinize saglık seneye iyi bir takım kurmalı belediye ile birlikte hedef 3 liğ sizlere güveniyoruz

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Muslum arslan ema doğalgaz Mühlik elbistan 3 hafta önce

Başarıları buzdan memnun oldum ,başarılarınızın devamı dileği ile tebrik ediyorum

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Yunus Emre Şahin 3 hafta önce

bu takımın yeri üçüncü ligdir bu ligde oynaması yakışmıyor

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Murat 3 hafta önce

Yakışır. Elbistansporu daha üst liglerde görmek dileğiyle.

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KIRMIZI BEYAZ 3 hafta önce

Valla bravo. Bu şartlarda takımı ligde tutabilmek gerçekten büyük başarı. Böyle özverili bir yönetim ve teknik kadro, canını dişine takan futbolcular her şeyin en iyisine layıklar. Keşke memleket sevdalısı başkan davdav'a şehir sahip çıksa da 3.lige çıkma hayallerimiz gerçekleşebilse.önceden 100 200 kişinin izlediği maçları, artık 2000 kişi izliyor. helal olsun sizlere. Sn.Mehmet Gürbüz destek vereceğini beyan ettikten sonra, takımı bu ligden düşüren simalar etrafa üşüşür olmuşlar. Ama size yedirmeyeceğiz bu özverili ekibi. Bu adamlar adeta dilencilik yapıp kapı kapı dolaşırken, ceplerinden yığınla para harcarken ortalarda görünmeyenler, şimdi maalesef rant peşinde.

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