Elbistanspor, 3 puanı tek golle aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta evinde oynadığı karşılaşmada Kilis Belediyespor’u 1-0 yenen Elbistanspor, puanını 8’e çıkardı.

Elbistanspor, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize moral vermek amacıyla sahaya, ‘Mehmetçiklerimizin yanındayız’ pankartı ile çıktı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 5.hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Kilis Belediyespor’u konuk etti. Sentetik çim sahadaki mücadeleyi, Elazığ bölgesinden Olcay Yıldırım yönetti. Şanlıurfa bölgesinden Atakan Zafer Polat ve Malatya bölgesinden Batuhan Saraç da yardımcı hakem olarak görev yaptı. Elbistanspor, karşılaşmaya, kalede Ali Karadeniz, Mehmet Akif Alıcı, Mehmet Doğan, Volkan Bekci, Öner Yüzer, Ali Özdiller, Volkan Süer, Mazlum Güneş, Hasan Güler, Muhammed Göksu ve Süleyman Güçlü ilk 11 ile başladı. Rakip takım Kilis Belediyespor ise, sahada Ahmet Özden, Yılmaz Dora, Mustafa Can Cap, Mehmet Can Aslan, Yusuf Kaplan, Özcan Polat, Gökhan Çamur, Eyüp Ataş, Erkan Çelik, Hasan Özçelik ve Ahmet Yiğitel’le maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol yollarında başarılı olamadı. Oldukça sert geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha etkin bir futbol sergileyen kırmızı beyazlı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazanması bildi. Çok önemli bir galibiyet elde eden Elbistanspor, puanını 8’e yükseltti.











