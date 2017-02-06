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Elbistanspor, 1 puana razı oldu

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, bu hafta deplasmanda oynadığı Arsansümerspor maçında üstünlük sağlayamadı. Elbistanspor, 1 puana razı oldu.

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Elbistanspor, 1 puana razı oldu

            Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Elbistanspor, bu hafta deplasmanda oynadığı Arsansümerspor maçında üstünlük sağlayamadı. Elbistanspor, 1 puana razı oldu.

Kahramanmaraş Saim Çotur stadında oynanan müsabakaya 3 puan parolası ile çıkan Elbistanspor, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Elbistanspor, rakibi karşısında etkili olamayınca Arsansümerspor deplasmanından 1 puanla dönmek zorunda kaldı. Elbistanspor böylece ligde ilk beraberliğini almış oldu.

Bir maçı eksik olan Elbistanspor, 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligin 9. Haftasında oynanması gereken Elbistanspor- Maraşgücüspor maçı ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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