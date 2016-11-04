Elbistanlı sporcu, Ömer Halisdemir anısına koşacak

Elbistanlı sporcu Sadık Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nda, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına koşacak.

13 Kasım 2016 Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünden başlayacak olan 42 kilometrelik maratona katılacak olan Sadık Şahin, formasında Ömer Halisdemir’in resmi ile yarışacak.

Elbistan’da düzenlenen 170 kilometrelik ultra maratondaki başarısı ile adından söz ettiren Sadık Şahin, 2012 yılında düzenlenen 4. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra maratonunda 19 saat 27 dakikalık süresiyle birinciliği elde etmişti.

Şahin, 13 Kasım 2016 Pazar günü yapılanacak maraton koşusunda, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için koşacak. Formasına, 15 Temmuz’un sembol isimlerinden Şehit Astsubay Ömer Hasildemir’in fotoğrafını bastıran Sadık Şahin, bu isim için ter dökeceğini söyledi.

İstanbul Maratonu’na 10K kategorisi için 17 bin 500, 15K kategorisi için 12 bin 500, 42K kategorisi için ise 10 bin kişi olmak üzere toplamda 40 bin kişi katılabilecek.